Погода в Украине 18 мая резко ухудшится. В стране объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Завтра в Николаевской области грозы днем.
На сайте УкрГидрометцентра указано, что во всех областях будет гроза с дождем, а кроме того и похолодание. Температура воздуха опустится до +13 градусов в западных областях, а в восточных будет жара - +21+23 градусов тепла днем.
Ранее в Николаеве в результате дождя затопило часть улиц.
Погода в Украине 18 мая резко ухудшится. В стране объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Завтра в Николаевской области грозы днем.
На сайте УкрГидрометцентра указано, что во всех областях будет гроза с дождем, а кроме того и похолодание. Температура воздуха опустится до +13 градусов в западных областях, а в восточных будет жара - +21+23 градусов тепла днем.
Ранее в Николаеве в результате дождя затопило часть улиц.