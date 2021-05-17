Погода в Украине 18 мая резко ухудшится. В стране объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в Николаевской области грозы днем.

На сайте УкрГидрометцентра указано, что во всех областях будет гроза с дождем, а кроме того и похолодание. Температура воздуха опустится до +13 градусов в западных областях, а в восточных будет жара - +21+23 градусов тепла днем.

Ранее в Николаеве в результате дождя затопило часть улиц.