По состоянию на среду, 19 мая в Николаевской области зарегистрировано 237 новых случая COVID-19, на 51 человека больше, чем за день до этого. 5 пациентов умерли от последствий болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 66 752 (+237) выявленных случаев по месту жительства:

Николаев - 42212 (+65);

Первомайск - 2909 (+12)

Южноукраинск - 1935 (+6);

Вознесенск - 1821 (+32)

Очаков - 1276;

На других административных территориях, в том числе. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 122 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 также установили у 14 работников учреждений здравоохранения, всего с начала пандемии в регионе заболели 2284 медиков.

На стационарном лечении в 18 медучреждениях области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 765 человек, больных или с подозрением.

Кроме того, выздоровели больных за сутки - 112, всего выздоровели - 62 608. Умерло всего от последствий коронавируса - 1757.

Ранее НикВести писали, что в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки вакцину получили 957 человек. Из них 244 вкололи первую дозу и 713 вторую.

Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано 5138 новых случаев коронавируса, 227 человек умерли от последствий COVID-19.