Днем 25 декабря под стенами Николаевского областного совета проходит митинг в поддержку уволенного директора центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На акцию вышли представители коллектива больницы, а также бывшие пациенты учреждения и их родственники. Они называют увольнение Светланы Федоровой политической расправой и требуют вернуть ей должность директора ЦИЗ.

Они держат в руках плакаты «Прекратите произвол», «Федорова наш директор», «Руки прочь от Федоровой».

Работники больницы заявили, что будут выходить на митинги регулярно, пока Светлану Федорову не восстановят в должности. Более того, они готовы объявить страйк в больнице или уволиться.

К микрофону вышла и одна из пациенток больницы.

— Я попала в инфекционную больницу с температурой 39,5. И спасибо этим врачам, которые подарили мне жизнь. День начинался у Светланы Федоровны... каждый день открывалась дверь палаты, и она спрашивала: «Девочки, как дела, как здоровье, жалобы на что-то есть? На питание или на что-то?». Человек на своем месте, который переживал за каждого больного, — сказала она.

Еще одна пролеченная пациентка больницы Ирина Альчинская рассказала, что еще перед госпитализацией держали неделю в квартире и привезли в больницу на «скорой» в очень тяжелом состоянии. Она заявила, что сотрудники скорой помощи не хотели везти ее в ЦИЗ, а собирались доставить в тубдиспансер.

— Я не боюсь этого сказать — мы платили деньги, чтобы меня привезли туда. Потому что из Сливино я бы не вышла. Понимаете, что происходит? Если ты хочешь выжить, плати «скорой», чтобы тебя туда довезли (в инфекционную больницу, — прим.), иначе будешь подыхать в том Сливино, к тебе никто не подойдет. У меня сотрудник пролежал 3 или 4 недели в Дубках (горбольница № 3, — прим.). Почти 100 тысяч он заплатил за свое выздоровление, чтобы не умереть. Вы понимаете, в какие долги залезает молодой человек, чтобы выжить? Я потеряла много друзей из-за ковида. Когда я пришла в сознание, возле меня сидела женщина, о которой я не имела никакого представление. Я не знала, что это главный врач. Знаете, что она делала? Она держала тарелку с супом. Она меня уговаривала немного поесть, гладила по руке. Вы представляете себе такую больницу? — отметила Ирина Альчинская.

К митингующим присоединилась депутат областного совета Виктория Москаленко. Она считает, что решение сессии 21 декабря было принято с нарушением закона.

— 5 лет контракта. Я подписала этот контракт, потом решение сессии этот контракт согласовало. Задайте вопрос, можно ли так в одностороннем порядке разорвать контракт? В этом решении, которое наша власть сегодня побоялась назвать «об увольнении», а решение называется «О проверке МОЗ», нет ни единого юридического основания для увольнения. Посмотрите, тут в конце написано уволить Федорову. Это было сделано властью, которая является трусливой. Если вы собрались увольнять Федорову, то внесите это решение за 20 календарных дней до сессии, чтобы громада, люди успели ознакомиться. Потому что вы сегодня избраны людьми. И мы сегодня здесь, чтобы сказать, что этой власти мы не доверяем, — сказала Виктория Москаленко.

Она заявила, что 42 депутата, проголосовавших за увольнение, стали «соучасниками преступления власти», а руководство области и Минздрава втянули депутатов в расправу над Светланой Федоровой.

В поддержку Светланы Федоровой выступила и известная николаевская спортсменка, общественница Анна Куркурина. Она отметила, что ей как блогеру очень много горожан писали о Светлане Федоровой и инфекционной больницы, рассказывая о спасенных пациентах.

— Я не государственный деятель мне за это бабло не листают. Я говорю то что видела и слышала. И когда я выставила в защиту Федоровой пост, все, кто через нее прошел, поддержали, — отметила она.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

В Управлении здравоохранения Николаевской ОГА заявили, что Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Юрий Кормышкин и Светлана Федорова Юрий Кормышкин в больнице во время ремонта, который он организовал Юрий Кормышкин показывал, как делает ремонт в ЦИЗ

На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».

Светлана Федорова выступает на съезде областной ячейки партии перед выборами

Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.

В то же время начался конфликт между главврачом николаевской «инфекционки» Светланой Федороой и гендиректором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским. Тогда партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову. Сам Алексей Вадатурский тогда сказал, что он в желании помочь больнице в сложное время не преследовал никаких политических целей, в отличии от «Нашего края», который в своем заявлении «перекрутило факты».

Примечательно, что еще 15 ноября Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook писал о том, что коллектив больницы во главе со Светланой Федоровой спас ему жизнь.

— Год назад я впервые переболел Covid-19. Не секрет, что я очень тяжело перенес эту болезнь, и рад, что тогда я оказался в руках коллектива врачей КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» во главе с ее главврачем Светланой Федоровой. Уверен, что тогда они без преувеличения спасли мне жизнь, — писал он.

Также он указывал, что переболел второй раз и «благодаря врачам нашей «инфекционки» выздоровел и без сильных последствий для своего организма возвращается к нормальной и активной жизни».

Тогда Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.