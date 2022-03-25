Муниципальный совет Триеста выразил желание поддержать побратимский Николаев гуманитарной помощью и эвакуацией детей.

Об этом информирует региональное издание Trieste Cafe.

Мэр города Роберто Дипьяцца подписал резолюцию с конкретными инициативами по оказанию гуманитарной помози Николаеву, с которым Триест связывают узы проекта сотрудничества 1997 года в рамках программы Tacis City Twinning.

Документ, утвержденный муниципалитетом Триеста, призван организовать поставки продовольствия и медикаментов в украинский Николаев. Социальная служба Триеста также готова принять несколько десятков воспитанников детских домов.

— У нашего города большое сердце. Как городская администрация мы сразу же приняли меры, чтобы помочь населению Украины, подвергшемуся нападению. Мы немедленно активировали расчетный счет для помощи украинцам, номер телефона, чтобы иметь возможность управлять предложениями гостеприимства от наших сограждан для прибывающих, а также предоставили сурдопереводчиков для глухих. У нас сотрудничество с городом Николаевом началось в 1997 году и, несмотря на объективные трудности в поиске контактов, нам удалось открыть постоянный мост связи, чтобы помочь им, — отметил Роберто Дипьяцца.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.