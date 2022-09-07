Фото: Костянтин Ліберов

7 вересня триває 196-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА — здійснив 34 вильоти, повідомляє Генштаб.

В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу «Орлан-10» збито, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Також ЗСУ збили російський штурмовик СУ-25, який бомбардував села Херсонської та Миколаївської областей.

«Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами», — йдеться в повідомленні.

Вартість такого літака складає близько 11 мільйонів доларів.

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Президент Володимир Зеленський подякував воїнам миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади, що стримують ворога на донецькому напрямку.

Також він подякував силам протиповітряної оборони, которі вчора збили над Миколаївщиною чотири крилаті ракети, випущені Росією.

Протягом минулого дня, 6 вересня, авіація ЗСУ нанесла 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають:

83 окупанти

5 танків

12 гаубиць «Мста-Б» та «Мста-С»

3 гармати «Гіацинт-Б»

3 одиниці авто-бронетехніки.

Знищено 3 склади боєприпасів в Голій Пристані, Томиній Балці і Снігурівці.

На півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор та здаються у полон.

Про це розповіла керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вона пояснила, що на півдні окупантам також дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.

— Вони розуміють, що нові сили підтягувати нема звідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку до іншого, імітуючи підтягування сил. Але їхні розмови розкривають, що вони тут уже давно й сили на фініші, — зазначила речниця пресцентру Сил оборони на півдні.

Гуменюк додала, що така ситуація спонукає росіян складати зброю та здаватися в полон.