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7 вересня триває 196-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА — здійснив 34 вильоти, повідомляє Генштаб.
В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу «Орлан-10» збито, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Також ЗСУ збили російський штурмовик СУ-25, який бомбардував села Херсонської та Миколаївської областей.
«Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами», — йдеться в повідомленні.
Вартість такого літака складає близько 11 мільйонів доларів.
Оновлюється
08:52 Президент Володимир Зеленський подякував воїнам миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади, що стримують ворога на донецькому напрямку.
Також він подякував силам протиповітряної оборони, которі вчора збили над Миколаївщиною чотири крилаті ракети, випущені Росією.
07:45 Протягом минулого дня, 6 вересня, авіація ЗСУ нанесла 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають:
Знищено 3 склади боєприпасів в Голій Пристані, Томиній Балці і Снігурівці.
07:11 На півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор та здаються у полон.
Про це розповіла керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Вона пояснила, що на півдні окупантам також дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.
— Вони розуміють, що нові сили підтягувати нема звідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку до іншого, імітуючи підтягування сил. Але їхні розмови розкривають, що вони тут уже давно й сили на фініші, — зазначила речниця пресцентру Сил оборони на півдні.
Гуменюк додала, що така ситуація спонукає росіян складати зброю та здаватися в полон.
— Є випадки, коли вони добровільно піднімали білий прапор, а також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд, - підсумувала вона.
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7 вересня триває 196-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА — здійснив 34 вильоти, повідомляє Генштаб.
В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу «Орлан-10» збито, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Також ЗСУ збили російський штурмовик СУ-25, який бомбардував села Херсонської та Миколаївської областей.
«Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами», — йдеться в повідомленні.
Вартість такого літака складає близько 11 мільйонів доларів.
Оновлюється
08:52 Президент Володимир Зеленський подякував воїнам миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади, що стримують ворога на донецькому напрямку.
Також він подякував силам протиповітряної оборони, которі вчора збили над Миколаївщиною чотири крилаті ракети, випущені Росією.
07:45 Протягом минулого дня, 6 вересня, авіація ЗСУ нанесла 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають:
Знищено 3 склади боєприпасів в Голій Пристані, Томиній Балці і Снігурівці.
07:11 На півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор та здаються у полон.
Про це розповіла керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Вона пояснила, що на півдні окупантам також дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.
— Вони розуміють, що нові сили підтягувати нема звідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку до іншого, імітуючи підтягування сил. Але їхні розмови розкривають, що вони тут уже давно й сили на фініші, — зазначила речниця пресцентру Сил оборони на півдні.
Гуменюк додала, що така ситуація спонукає росіян складати зброю та здаватися в полон.
— Є випадки, коли вони добровільно піднімали білий прапор, а також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд, - підсумувала вона.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга