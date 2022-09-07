Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады, сдерживающих врага на донецком направлении.

Благодарность он выразил в вечернем видеообращении к народу Украины 6 сентября, пишут «НикВести».

— Благодарим сегодня воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на донецком направлении героически сдерживает врага, — сказал он.

Также он поблагодарил силы противовоздушной обороны, которые вчера сбили над Николаевщиной четыре крылатые ракеты, выпущенные Россией.

— Только за первую половину суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для России. И это спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования «Юг». Молодцы, ребята! — сказал президент.

Напомним, утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.

Кроме того, 6 сентября зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.

Также в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52