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Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады, сдерживающих врага на донецком направлении.
Благодарность он выразил в вечернем видеообращении к народу Украины 6 сентября, пишут «НикВести».
— Благодарим сегодня воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на донецком направлении героически сдерживает врага, — сказал он.
Также он поблагодарил силы противовоздушной обороны, которые вчера сбили над Николаевщиной четыре крылатые ракеты, выпущенные Россией.
— Только за первую половину суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для России. И это спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования «Юг». Молодцы, ребята! — сказал президент.
Напомним, утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
Кроме того, 6 сентября зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
Также в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады, сдерживающих врага на донецком направлении.
Благодарность он выразил в вечернем видеообращении к народу Украины 6 сентября, пишут «НикВести».
— Благодарим сегодня воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на донецком направлении героически сдерживает врага, — сказал он.
Также он поблагодарил силы противовоздушной обороны, которые вчера сбили над Николаевщиной четыре крылатые ракеты, выпущенные Россией.
— Только за первую половину суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для России. И это спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования «Юг». Молодцы, ребята! — сказал президент.
Напомним, утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
Кроме того, 6 сентября зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
Также в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга