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В Николаеве почти у всех котельных Николаевоблтеплоэнерго уже установили специальные осматические установки, которые будут очищать воду перед подачей ее в сети.
Об этом во время сессии Николаевского горсовета 8 сентября сообщил мэр Александр Сенкевич, пишут «НикВести».
Напомним, что в конце августа городской голова отмечал, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хотя и будет самым сложным за все годы. Одним из проблемных вопросов остается соленая вода, которая способна разрушить сети. По словам Александра Сенкевича, этот вопрос под контролем, воду будут очищать специальными установками.
– Мы готовимся к запуску отопительного сезона в стандартном режиме. Готовим все котельные. В настоящее время почти на всех котельных «Николаевоблтеплоэнерго» установлены осматические установки, которые будут очищать воду. Вода будет подаваться в систему отопления очищенной и несоленой. Сейчас мы также работаем с государственным предприятием «Николаевская ТЭЦ» по обеспечению водой. Они занимаются вопросами скважин. Также мы должны получить большую осматическую установку и передать им на баланс, чтобы они тоже подготовили воду, — отметил он.
Напомним, процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.
Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.
Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.
Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.
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В Николаеве почти у всех котельных Николаевоблтеплоэнерго уже установили специальные осматические установки, которые будут очищать воду перед подачей ее в сети.
Об этом во время сессии Николаевского горсовета 8 сентября сообщил мэр Александр Сенкевич, пишут «НикВести».
Напомним, что в конце августа городской голова отмечал, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хотя и будет самым сложным за все годы. Одним из проблемных вопросов остается соленая вода, которая способна разрушить сети. По словам Александра Сенкевича, этот вопрос под контролем, воду будут очищать специальными установками.
– Мы готовимся к запуску отопительного сезона в стандартном режиме. Готовим все котельные. В настоящее время почти на всех котельных «Николаевоблтеплоэнерго» установлены осматические установки, которые будут очищать воду. Вода будет подаваться в систему отопления очищенной и несоленой. Сейчас мы также работаем с государственным предприятием «Николаевская ТЭЦ» по обеспечению водой. Они занимаются вопросами скважин. Также мы должны получить большую осматическую установку и передать им на баланс, чтобы они тоже подготовили воду, — отметил он.
Напомним, процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.
Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.
Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.
Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.