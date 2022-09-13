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В городе Балаклея, который официально освобожден всего пять дней назад, заработало первое отделение Новой почты, также возобновляет работу и «Укрпочта».
Об этом сообщили в компании.
Отделение «Новой почты» пока будет мобильным, автомобили компании будут стоять на улице Октябрьской, 18 ежедневно с 11 до 16 часов. С 12 сентября также заработало стационарное отделение Новой почты №1 в Чугуеве.
- По всем деоккупированным населенным пунктам Харьковской области Новая почта как можно быстрее отремонтирует стационарные отделения и в ближайшее время откроет мобильные отделения для доставки посылок в эти места, - заявила компания.
Она планирует до конца недели открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в уволенных населенных пунктах Харьковской области.
13 сентября в Балаклею вернулась и государственная «Укрпочта». Генеральный директор компании Игорь Смелянский опубликовал видео с автомобилями компании, направляющимися в город.
Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
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В городе Балаклея, который официально освобожден всего пять дней назад, заработало первое отделение Новой почты, также возобновляет работу и «Укрпочта».
Об этом сообщили в компании.
Отделение «Новой почты» пока будет мобильным, автомобили компании будут стоять на улице Октябрьской, 18 ежедневно с 11 до 16 часов. С 12 сентября также заработало стационарное отделение Новой почты №1 в Чугуеве.
- По всем деоккупированным населенным пунктам Харьковской области Новая почта как можно быстрее отремонтирует стационарные отделения и в ближайшее время откроет мобильные отделения для доставки посылок в эти места, - заявила компания.
Она планирует до конца недели открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в уволенных населенных пунктах Харьковской области.
13 сентября в Балаклею вернулась и государственная «Укрпочта». Генеральный директор компании Игорь Смелянский опубликовал видео с автомобилями компании, направляющимися в город.
Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.