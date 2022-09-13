Российские войска готовят очередные провокационные обстрелы Запорожской АЭС, угроза террора остается для других атомных электростанций Украины.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона.

— Действительно, есть информация об определенной подготовительной очередной провокации, обстрелах Запорожской станции. Также о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов. Есть перемещение техники, есть систематическое повреждение линий электропередач, которых сейчас, объединяющих АЭС с украинской энергосистемой, пока только несколько. Здесь речь идет о системном ядерном терроризме, терроре местного населения, терроре персонала станции и фактически государство-террорист захватило ядерный объект. Увидев, скажем, определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, они теперь масштабируют эту историю на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу накануне зимы, — сказал Андрей Юсов.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сделать Турцию посредником по вопросу оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС, как это было в «зерновом соглашении».

Как сообщалось, сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

В понедельник, 12 сентября, специалисты возобновили работу второй резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Напомним, жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС, призывают уехать . Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.