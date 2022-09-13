В 2023 году инфляция в Украине может составить 30%, а курс доллара будет колебаться и составлять ориентировочно 42 гривны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе доклада о проекте государственного бюджета на 2023 год.

Он пояснил, что вместе с каждым проектом бюджета правительство всегда принимает макроэкономический прогноз, на основе которого дальше строится смета государства. Этот прогноз включает в себя размер ВВП и инфляции, среднюю зарплату, курс доллара и прочее. В этом году такой прогноз консенсус между правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями.

— Следовательно, в рамках этого макропрогноза экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен, — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что в зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так может быть и по другим показателям.

Поэтому Денис Шмиыгаль подчеркнул, что нынешний макропрогноз — достаточно консервативный сценарий.

Ранее стало известно, что поступления в местные бюджеты Николаевщины от налога на доходы физических лиц из заработных плат военных сохранятся.

Как сообщалось, недавно Минфин направил облгосадминистрациям письмо, в котором сообщил, что спланировал доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц по заработным платам военных. Это означает, что местные бюджеты, включая Николаев и область, могут остаться без значительной части своих доходов.

По словам мэра Александра Сенкевича, если бы отменили налог на доходы физических лиц для военных в следующем году, в Николаеве не смогли бы обеспечить даже базовые потребности города.

Также напомним, 15 августа министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине уже планируется проект закона о госбюджете на 2023 год и он будет чрезвычайно жестким.