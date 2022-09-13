|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|06:26
|Захід сонця:
|19:09
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|06:29
|Захід сонця
|19:18
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|40 грн
|41 грн
В 2023 году инфляция в Украине может составить 30%, а курс доллара будет колебаться и составлять ориентировочно 42 гривны.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе доклада о проекте государственного бюджета на 2023 год.
Он пояснил, что вместе с каждым проектом бюджета правительство всегда принимает макроэкономический прогноз, на основе которого дальше строится смета государства. Этот прогноз включает в себя размер ВВП и инфляции, среднюю зарплату, курс доллара и прочее. В этом году такой прогноз консенсус между правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями.
— Следовательно, в рамках этого макропрогноза экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен, — сказал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что в зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так может быть и по другим показателям.
Поэтому Денис Шмиыгаль подчеркнул, что нынешний макропрогноз — достаточно консервативный сценарий.
Ранее стало известно, что поступления в местные бюджеты Николаевщины от налога на доходы физических лиц из заработных плат военных сохранятся.
Как сообщалось, недавно Минфин направил облгосадминистрациям письмо, в котором сообщил, что спланировал доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц по заработным платам военных. Это означает, что местные бюджеты, включая Николаев и область, могут остаться без значительной части своих доходов.
По словам мэра Александра Сенкевича, если бы отменили налог на доходы физических лиц для военных в следующем году, в Николаеве не смогли бы обеспечить даже базовые потребности города.
Также напомним, 15 августа министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине уже планируется проект закона о госбюджете на 2023 год и он будет чрезвычайно жестким.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
В 2023 году инфляция в Украине может составить 30%, а курс доллара будет колебаться и составлять ориентировочно 42 гривны.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе доклада о проекте государственного бюджета на 2023 год.
Он пояснил, что вместе с каждым проектом бюджета правительство всегда принимает макроэкономический прогноз, на основе которого дальше строится смета государства. Этот прогноз включает в себя размер ВВП и инфляции, среднюю зарплату, курс доллара и прочее. В этом году такой прогноз консенсус между правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями.
— Следовательно, в рамках этого макропрогноза экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен, — сказал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что в зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так может быть и по другим показателям.
Поэтому Денис Шмиыгаль подчеркнул, что нынешний макропрогноз — достаточно консервативный сценарий.
Ранее стало известно, что поступления в местные бюджеты Николаевщины от налога на доходы физических лиц из заработных плат военных сохранятся.
Как сообщалось, недавно Минфин направил облгосадминистрациям письмо, в котором сообщил, что спланировал доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц по заработным платам военных. Это означает, что местные бюджеты, включая Николаев и область, могут остаться без значительной части своих доходов.
По словам мэра Александра Сенкевича, если бы отменили налог на доходы физических лиц для военных в следующем году, в Николаеве не смогли бы обеспечить даже базовые потребности города.
Также напомним, 15 августа министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине уже планируется проект закона о госбюджете на 2023 год и он будет чрезвычайно жестким.