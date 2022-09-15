Во всех городах Украины обследуют электросети, потому что на них ляжет основная нагрузка из-за ограниченных возможностей теплоснабжения.

Об этом рассказал старший эксперт Офиса поддержки реформ Министерства развития громад и территорий Украины Андрей Саук в эфире информационного телемарафона.

— Подготовка продолжается и обследование электрических сетей тоже, что сегодня очень важно. Потому что понимаем, если возникнет ситуация отсутствия теплоснабжения или ограничены возможности теплоснабжения, то большая нагрузка ляжет на электроснабжение – на сети. И здесь нужно также подготовиться. Но и жителям самим нужно понимать, что здесь техника безопасности очень важна, - сказал Андрей Саук.

Также он рекомендовал жильцам многоквартирных домов в индивидуальном порядке приобрести огнетушители, так как от перепадов напряжения могут возникать разные ситуации, требующие очень оперативного разрешения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве почти у всех котельных Николаевоблтеплоэнерго уже установили специальные осматические установки, которые будут очищать воду перед подачей ее в сети.

Напомним, процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.

Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.



