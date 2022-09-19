Елена Ракова

Директор Николаевского хлебозавода №1 Алена Ракова ответила на претензии депутата горсовета Федора Панченко о работе предприятия и призвала его изучить вопрос глубже, прежде чем обвинять.

Как сообщалось, Николаевский хлебозавод №1 может закрыться из-за того, что тендер на изготовление хлеба для горожан по программе ООН выиграл «Киевхлеб». На николаевском предприятии отметили, что благодаря программе ООН World Food Programme, через которую николаевцы получали бесплатный хлеб, заводу удалось сохранить мощности и рабочие места, ведь программа обеспечила работой почти 300 работников предприятия.

В свою очередь депутат Николаевского городского совета, глава бюджетной комиссии Федор Панченко попросил жителей города не обвинять в ситуации руководство города и области, поскольку тендер проводила не власть, а ООН. Он также обвинил руководство Николаевского хлебозавода во лжи и даже предположил, что оно допустило халатность или умышленные действия.

Директор предприятия, экс-глава Жовтневой РГА Алена Ракова призвала его изучить проблему глубже или вообще не комментировать.

— Прежде чем винить руководство завода в немножко лжи, изучайте пожалуйста вопрос поглубже или не комментируйте совсем. С уважением, директор хлебозавода, — написала Алена Ракова.