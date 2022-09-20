Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса KILO из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, это вероятно из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских ударных возможностей большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации.

«Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. Безопасность базы прямо подорвана агрессией России против Украины, которая продолжается», — добавили в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что на юге украинские защитники ликвидировали 90 российских военных и уничтожили два беспилотника.

Также ВСУ уничтожили переправу российских войск, которую те привели через Днепр между городом Новая Каховка и поселком Козацкое в Херсонской области.