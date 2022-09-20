В освобожденной от российских войск части Харьковской области обнаруживают тела с признаками пыток, в том числе с отрезанными гениталиями.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает «Радио Свобода».

— Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями, – сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в Харьковской области зарегистрировано 292 военных преступления россиян. Большинство – это уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны.

— Нам уже известно, что то стихийное захоронение, которое мы нашли под Изюмом, не последнее, в частности, в Изюме. В ближайшее время будем осуществлять выявление, эксгумацию и проведение соответствующих исследований тел всех людей, погибших в результате действий оккупационных властей, — сказал Евгений Енин.

Он также сообщил, что украинские силы установили контроль и провели зачистку в 118 населенных пунктах, находившихся в оккупации. 18 сентября ВСУ взяли под контроль еще 12 населенных пунктов, зачистка там продолжается.

Напомним, что на 16 сентября почти вся Харьковская область деоккупирована.

На временно занятых и освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений , совершенных армией РФ.