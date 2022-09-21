Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

Об этом пишут российские СМИ.

Россияне раскупили за несколько минут все прямые билеты из Москвы в Стамбул и Ереван. По данным сервисов продаж билетов, также закончились билеты в Тбилиси. В большинство стран россияне не могут долететь прямыми рейсами в связи с санкциями, введенными за полномасштабное нападение на украинцев.

– Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван, – говорится в сообщении издания « Вёрстка ».

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.