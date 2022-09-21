Руководство Николаевщины ищет транспорт для эвакуации при ударах по Южноукраинской атомной электростанции, поскольку большая часть автобусов была мобилизована для нужд ВСУ.

Об этом во время брифинга 21 сентября в Украинском медиацентре рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишут «НикВести».

Он отметил, что в 30-километровой зоне от станции были проведены все необходимые меры безопасности и подготовка к потенциальной атаке.

— Конечно, нельзя защитить от массированного удара по ядерному реактору, но люди обеспечены йодопрепаратами, мы обеспечены маршрутами. Есть коммуникация – кто как вывозит население за пределы зоны. Там будет другой транспорт, который не поражен, - сказал он.

Вместе с тем есть недостаток эвакуационного транспорта, добавил глава ОВА.

— У нас там проблема с транспортом, потому что много транспорта мобилизовано, по заданию передано военным. Это актуальный вопрос. Мы сейчас обращаемся по поводу возобновления автобусного парка в случае этой опасности, - отметил глава ОВА.

Виталий Ким объяснил, что дополнительный транспорт нужен, чтобы вывезти из 30-километровой зоны как можно больше людей в кратчайшие сроки и не делать дополнительные круги.

Напомним, ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.