Заместитель мэра Николаева Виталий Луков назвал раздутой проблему вокруг предприятия «Николаевский хлебзавод №1», которое не смогло принять участие в тендере ООН по выпеканию социального хлеба.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «МАРТ».

Он отметил, что будут другие торги и посоветовал руководству Николаевского хлебзавода быть внимательнее и «не упустить их».

— Я думаю, что здесь проблема больше раздута, как она есть. На самом деле это лишь один из тендеров, проводимых продовольственной программой ООН на территории Николаевской области или вообще в Украине. Эта продовольственная программа работает и на Николаев и на другие громады. Было уже несколько тендеров и один из них Николаевский хлебзавод не выиграл или не успел — это не столь важно. Это не катастрофа, — считает Виталий Луков.

Также он напомнил, что городской голова Николаева Александр Сенкевич уже обратился во Всемирную организацию ООН по ситуации с ООО «Николаевский хлебзавод №1». Он призвал пересмотреть тендер и повлиять на ситуацию.

Как сообщалось, Николаевский хлебозавод №1 может закрыться из-за того, что тендер на изготовление хлеба для горожан по программе ООН отдали «Киевхлебу». На николаевском предприятии отметили, что благодаря программе ООН World Food Programme, по которой горожане получали бесплатный хлеб, заводу удалось сохранить мощности и рабочие места, ведь программа обеспечила работой почти 300 работников предприятия.

Депутат Николаевского горсовета, глава бюджетной комиссии Федор Панченко отреагировал на заявление Николаевского хлебозавода №1, в котором предприятие сообщило, что оказалось на грани закрытия из-за того, что тендер на производство хлеба по программе ООН выиграл «Киевхлеб».

Он пообещал, что городские власти вмешаются и выяснят обстоятельства проведения тендера и попытаются помочь предприятию.

Напомним, что в Николаеве временно прекратили раздачу хлеба. Это связано с процедурой переподписания соглашений между WFP (World Food Programme) от ООН и хлебозаводами по всей Украине.