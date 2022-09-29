Фото: Оперативне командування «Південь»

29 вересня триває 218-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог, на даному напрямку, здійснив понад 45 вильотів БпЛА.

На півдні ЗСУ знищили ще 3 безпілотних розвідника типу «Орлан-10», повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також авіацією було нанесено 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі, по чотирьом районам зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно — по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 окупантів, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

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В Чорному морі російська армія тримає 8 кораблів, серед яких — три ракетоносії з 24 «Калібрами» і один великий десантний корабель. Вони маневрують поблизу кримського узбережжя, повідомляє ОК «Південь».

На добровільних засадах комунальники з Івано-Франківська поїхали допомогати Миколаєву, попри ризики обстрілів і ракетних ударів, розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

Міський голова підкреслив, що на відрядження у Миколаїв погодилися і керівники комунальних підприємств. Загалом на південь поїхали 22 добровольці.