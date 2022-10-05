Теплогенерирующим компаниям Николаева и области рекомендовано снизить потребление газа на 10% по отношению к предыдущему периоду.

Об этом рассказал заместитель председателя Николаевской ОВА Валентин Гайдержи в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Он отметил, что снижение потребления газа касается не только Николаевской области, согласно постановлению Кабинета Министров, экономить должна вся Украина.

Валентин Гайдаржи отметил, что уже просчитаны варианты понижения потребления газа за счет дополнительных мер по энергосбережению.

— По КП объемы остались те же, планируется взять часть нагрузки в Ингульском районе, в районе Херсонского шоссе. По разным причинам. По Николаевской ТЭЦ тоже проработали. В принципе, варианты снижения на 10% у нас есть за счет дополнительных мер по энергосбережению. И опять же, мы южный регион, будем надеяться, что к моменту начала отопительного сезона температурный режим не будет резкого снижения. Снижение на 10% – это не критично, – сообщил Валенин Гайдаржи.

Ранее сообщалось, что жителям Николаевщины, которые находятся неподалеку от линии фронта, будут выдавать бесплатные дрова в зависимости от размеров их домов.

Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона могут не все жители Николаевской области. В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта.