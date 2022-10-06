Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщили в Европейской комиссии.

Он содержит, в частности, ограничение цен на нефть и запрет гражданам Евросоюза занимать любые должности в руководящих органах российских государственных организаций.

—Европейская Комиссия приветствует сегодняшнюю договоренность государств-членов ЕС о 8-м пакете санкций. Мы никогда не согласимся с фальшивыми путинскими референдумами и какой-либо аннексией в Украине. Мы решительно настроены продолжать заставлять Кремль платить, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что страны Европейского Союза достигли согласия по восьмому пакету санкций против России.

28 сентября Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.

Как сообщалось, Великобритания первой ввела новые санкции против России в ответ на псевдореферендум.



