Использование Россией иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны, считают эксперты американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что использование этих беспилотников не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.

Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали многие «Шахеды» против гражданских целей в тыловых районах. Вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора.

ISW пишет, что российские войска, похоже, уже использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136, если утверждения о предоставленных России «сотне» беспилотников правильные.

6 октября украинские войска, вероятно, продлили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

Россияне, возможно, создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области. Они продолжили наземные атаки в Донецкой области и могли добиться новых успехов в районе Бахмута. Также россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пытаются поражать критические объекты дронами-камикадзе как можно эффектнее, чтобы вызвать мощные пожары и значительные разрушения и влиять на психологическое состояние украинцев.

Она добавила, что в ночь на 6 октября два дрона направили по Одесщине и семь – по Николаевщине. Все они были уничтожены, что свидетельствует, что Украина может им эффективно противодействовать, хотя попаданий и ущерба от них также много. Еще два дрона над Николаевщиной были сбиты днем 6 октября.