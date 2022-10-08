На оккупированной территории Херсонской области больницы не справляются с потоком раненых российских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 октября.

«Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов», — говорится в сообщении.

Также подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.

Ранее стало известно, что оккупанты хотят вывезти с Херсонщины детей и стариков.

Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.