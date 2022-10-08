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На оккупированной территории Херсонской области больницы не справляются с потоком раненых российских военных.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 октября.
«Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов», — говорится в сообщении.
Также подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.
Ранее стало известно, что оккупанты хотят вывезти с Херсонщины детей и стариков.
Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только в последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они продвинулись вглубь на 20 километров
На оккупированной территории Херсонской области больницы не справляются с потоком раненых российских военных.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 октября.
«Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов», — говорится в сообщении.
Также подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.
Ранее стало известно, что оккупанты хотят вывезти с Херсонщины детей и стариков.
Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только в последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они продвинулись вглубь на 20 километров