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13 жовтня триває 232-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Після першої години ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
В ОК «Південь» додають, що росіяни нищівно гатять з усього наявного озброєння по позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах. Також використовують авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники.
Розом з тим на півдні ЗСУ збили 4 гелікоптера і знищили 5 складів росіян, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Оновлюється
08:03 Протягом минулого дня українська авіація відпрацювала 14 ударів по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки і живої сили ворога.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив:
Остаточні втрати дорозвідуються.
07:40 З ночі на місці влучання ракети у житловий будинок в Миколаєві працюють рятувальники та медики. Йде пошукова операція.
Скільки людей опинилися під завалами, а також кількість жертв та постраждалих поки невідомо.
13 жовтня триває 232-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Після першої години ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
В ОК «Південь» додають, що росіяни нищівно гатять з усього наявного озброєння по позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах. Також використовують авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники.
Розом з тим на півдні ЗСУ збили 4 гелікоптера і знищили 5 складів росіян, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Оновлюється
08:03 Протягом минулого дня українська авіація відпрацювала 14 ударів по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки і живої сили ворога.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив:
Остаточні втрати дорозвідуються.
07:40 З ночі на місці влучання ракети у житловий будинок в Миколаєві працюють рятувальники та медики. Йде пошукова операція.
Скільки людей опинилися під завалами, а також кількість жертв та постраждалих поки невідомо.