Насідки ракетного удару по Миколаєву, фото: пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області

13 жовтня триває 232-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Після першої години ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

В ОК «Південь» додають, що росіяни нищівно гатять з усього наявного озброєння по позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах. Також використовують авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники.

Розом з тим на півдні ЗСУ збили 4 гелікоптера і знищили 5 складів росіян, повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Протягом минулого дня українська авіація відпрацювала 14 ударів по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки і живої сили ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив:

36 окупантів

Танк

2 паливозаправники

2 одиниці автобронетехніки

3 артсистеми крупного калібру

4 гелікоптери

5 складів з боєприпасами.

Остаточні втрати дорозвідуються.

З ночі на місці влучання ракети у житловий будинок в Миколаєві працюють рятувальники та медики. Йде пошукова операція.

Скільки людей опинилися під завалами, а також кількість жертв та постраждалих поки невідомо.