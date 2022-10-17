Владельцев оружия призывали не сбивать вражеские дроны-камикадзе самостоятельно. Это может привести к травме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

Глава МВД обратился к украинцам после сегодняшней атаки дронов-камикадзе.

— Хочу обратиться к горожанам, к владеющим оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять (по дронам, – прим.) среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны, — отметил Денис Монастырский.

Министр подтвердил, что сегодня полицейские стреляли по дронам, один из них удалось сбить.

Напомним, что в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Есть попадания в жилой дом в Шевченковском районе. Число погибших возросло до трех человек, спасены 19.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Силы противовоздушной обороны сбивают 80% вражеских дронов Shahed-136, которые враг направляет на Николаевскую область.