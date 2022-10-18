18 жовтня триває 237-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Вночі армія РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок нічного обстрілу сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, повідомили в ДСНС.

Станом на ранок тривають пошуково-рятувальні роботи.

Протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру, повідомляє Генштаб.

Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки противник здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

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Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувальні роботи продовжуються, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Українськими авіаторами нанесено 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості:

22 окупантів

4 танків

2 мінометів

самохідної крупнокаліберної гаубиці «Акація»

зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2»

3 одиниць авто-бронетехніки.

Крім того знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю «Мста-С» та РСЗВ «Град», 4 одиниці авто-бронетехніки.