19 жовтня триває 238-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

У свою чергу, на півдні ЗСУ знищили 3 склади росіян та понад 80 окупантів, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українською авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника.

Ворожі втрати складають:

84 окупанти

2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу «Акація» та «Мста-С»

танк

3 одиниці авто-бронетехніки

3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.

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На Херсонщині окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу, повідомляє Генштаб.

З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.

Над Миколаївщиною збили 12 російських дронів-камікадзе. Уночі, з 18 на 19 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу «Shahed-136, повідомляє Повітряне командування «Південь».

Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» та один воїнами Національної гвардії України.