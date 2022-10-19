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19 жовтня триває 238-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
У свою чергу, на півдні ЗСУ знищили 3 склади росіян та понад 80 окупантів, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Українською авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника.
Ворожі втрати складають:
Оновлюється
08:55 На Херсонщині окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу, повідомляє Генштаб.
З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.
08:10 Над Миколаївщиною збили 12 російських дронів-камікадзе. Уночі, з 18 на 19 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу «Shahed-136, повідомляє Повітряне командування «Південь».
Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» та один воїнами Національної гвардії України.
19 жовтня триває 238-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
У свою чергу, на півдні ЗСУ знищили 3 склади росіян та понад 80 окупантів, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Українською авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника.
Ворожі втрати складають:
Оновлюється
08:55 На Херсонщині окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу, повідомляє Генштаб.
З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.
08:10 Над Миколаївщиною збили 12 російських дронів-камікадзе. Уночі, з 18 на 19 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу «Shahed-136, повідомляє Повітряне командування «Південь».
Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» та один воїнами Національної гвардії України.