Российские оккупанты увеличили количество блокпостов в Херсонской области после объявления массовой «эвакуации» из-за якобы возможного «удара» украинских военных в регионе.

Об этом сообщает заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

— Оккупационные власти увеличили количество блокпостов и усилили контроль на уже существующих, — отметил он.

Также по его информации, оккупанты планируют использовать жилье выезжающих людей.

– Для этого у всех, кто «эвакуируется», в обязательном порядке уточняют адрес их последнего места жительства, – добавил Юрий Соболевский.

Напомним, в Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра . В то же время руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич просит жителей игнорировать такие призывы российских захватчиков.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы» .