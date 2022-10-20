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Завтра 21 октября временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
«В каких областях – сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными», — отметили в Укрэнерго.
Напомним, 20 октября по всей Сумской области в день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
В Николаеве с 20 октября на 60% уменьшено количество электротранспорта на маршрутах, также отключены светофоры.
В Одессе в целях экономии электроэнергии также сократили количество электротранспорта, но линии закрывать не планируется.
Завтра 21 октября временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
«В каких областях – сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными», — отметили в Укрэнерго.
Напомним, 20 октября по всей Сумской области в день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
В Николаеве с 20 октября на 60% уменьшено количество электротранспорта на маршрутах, также отключены светофоры.
В Одессе в целях экономии электроэнергии также сократили количество электротранспорта, но линии закрывать не планируется.