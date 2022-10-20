Завтра 21 октября временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

«В каких областях – сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными», — отметили в Укрэнерго.

Напомним, 20 октября по всей Сумской области в день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.

В Николаеве с 20 октября на 60% уменьшено количество электротранспорта на маршрутах, также отключены светофоры.

В Одессе в целях экономии электроэнергии также сократили количество электротранспорта, но линии закрывать не планируется.