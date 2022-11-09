В Ужгороде снесли советский памятник «освободителям» у украинско-словацкой границы.

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

Глава области Виктор Никита отметил, что на этом месте может появиться памятник в честь закарпатских штурмовиков 128-й бригады.

— На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр – героям украинско-российской войны, – написал он.

Виктор Никита также отметил, что профильный департамент ОВА уже получил задачу собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для разработки концепта.

Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.