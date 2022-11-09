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В Ужгороде снесли советский памятник «освободителям» у украинско-словацкой границы.
Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.
Глава области Виктор Никита отметил, что на этом месте может появиться памятник в честь закарпатских штурмовиков 128-й бригады.
— На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр – героям украинско-российской войны, – написал он.
Виктор Никита также отметил, что профильный департамент ОВА уже получил задачу собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для разработки концепта.
Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.
После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Ужгороде снесли советский памятник «освободителям» у украинско-словацкой границы.
Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.
Глава области Виктор Никита отметил, что на этом месте может появиться памятник в честь закарпатских штурмовиков 128-й бригады.
— На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр – героям украинско-российской войны, – написал он.
Виктор Никита также отметил, что профильный департамент ОВА уже получил задачу собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для разработки концепта.
Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.
После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.