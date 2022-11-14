С начала полномасштабного вторжения российские войска частично повредили или полностью уничтожили 13 тысяч 375 гражданских объектов на территории Николаевщины.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

По информации ОВА, среди поврежденных и уничтоженных гражданских объектов - 8 тысяч 587 жилых домов, 92 медицинских заведения, 388 учебных заведений, 184 заведения культуры, 189 объектов промышленных предприятий, 989 объектов газоснабжения, 778 объектов электроснабжения, 30 объектов водоснабжения, 96 объектов теплоснабжения и 2042 других невоенных объектов.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

По состоянию на 14 ноября без света и воды остаются 88 населенных пунктов, из них три частично, в Баштанском и Николаевском районах. Без газа находятся 6700 потребителей.

Напомним, что в понедельник, 14 л ноября, российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня прибрежную полосу Очаковской общины Николаевской области.