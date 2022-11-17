На въезде в город Снигиревка Николаевской области завершен аварийный ремонт автомобильных дорог. Начат запуск газа в дома жителей города.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Добавлю, для того, чтобы состоялся безопасный запуск газа в ваш дом, необходимо обеспечить сотрудникам АО «Николаевгаз» доступ к жилью. Также продолжается обследование двух газопроводов в селах Котлярево и Пришиб, — написал он.

Ранее сообщалось, что в деоккупированном городе Снигиревка и других освобожденных населенных пунктах Николаевской области с 15 ноября начали выдавать пенсии.