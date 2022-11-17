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На въезде в город Снигиревка Николаевской области завершен аварийный ремонт автомобильных дорог. Начат запуск газа в дома жителей города.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Добавлю, для того, чтобы состоялся безопасный запуск газа в ваш дом, необходимо обеспечить сотрудникам АО «Николаевгаз» доступ к жилью. Также продолжается обследование двух газопроводов в селах Котлярево и Пришиб, — написал он.
Ранее сообщалось, что в деоккупированном городе Снигиревка и других освобожденных населенных пунктах Николаевской области с 15 ноября начали выдавать пенсии.
На въезде в город Снигиревка Николаевской области завершен аварийный ремонт автомобильных дорог. Начат запуск газа в дома жителей города.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Добавлю, для того, чтобы состоялся безопасный запуск газа в ваш дом, необходимо обеспечить сотрудникам АО «Николаевгаз» доступ к жилью. Также продолжается обследование двух газопроводов в селах Котлярево и Пришиб, — написал он.
Ранее сообщалось, что в деоккупированном городе Снигиревка и других освобожденных населенных пунктах Николаевской области с 15 ноября начали выдавать пенсии.