Украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные нуждаются в доразведке», — говорится в сообщении.