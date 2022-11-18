Украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные нуждаются в доразведке», — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ отразили атаки россиян вблизи 9 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.
Украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные нуждаются в доразведке», — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ отразили атаки россиян вблизи 9 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.