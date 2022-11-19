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Жителей освобожденной от оккупантов Снигиревской громады Николаевской области призвали добровольно сдать оружие и боеприпасы в течение десяти дней.

Об этом написал глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

«Обращаюсь ко всем жителям громады с требованием о добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Прошу всех обратиться в 10-дневный срок в отделение полиции по данному вопросу», – отметил он.

Иван Кухта добавил: если не вернуть оружие, будет применена уголовная ответственность согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее стражи порядка задержали жителя Николаевщины, который искал оружие, оставленное оккупантами, и продавал его на «черном» рынке.