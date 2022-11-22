В Николаеве снова разделили должность заместителя городского головы и директора департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Сергей Коренев, ранее отстраненный от должности главы ДЖКХ, остается вице-мэром.

Соответствующее решение приняли депутаты Николаевского городского совета на заседании сессии во вторник, 22 ноября, передают «НикВести».

Напомним, что в августе 2021 года детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен – директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брижатого и директора подрядной фирмы ПИК-БУД Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем трем меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брижатому - 953 тысяч гривен и Марине Лозовенко - 1 миллион 400 тысяч гривен.

В августе 2021 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Теперь заместитель мэра Сергей Коренев занимается сферой капитального строительства в городе.

Осенью прошлого года на сессию был вынесен вопрос об увольнении Сергея Коренева с должности заместителя Николаевского городского головы, но за это проголосовали только три депутата.