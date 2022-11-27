По состоянию на утро 27 ноября в николаевских больницах находятся 274 человека , пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Как известно, за прошедшие сутки, 26 ноября, на территории Николаевской области не зафиксировано ни одного обстрела.

Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных обстрелов города войсками РФ.