В Николаеве планируют заменить водосети, поврежденные соленой водой из лимана.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире «Завтрак с 1+1».

— Поскольку мы долго используем соленую воду, нужно будет менять все. И раньше нужно было, но сейчас ситуация критическая. Мы над этим работаем, думаю, что в ближайшее время мы начнем, — сказал Виталий Ким.

Он добавил, что правительство планирует выделить средства Николаеву на эти цели.

— Проблема, прежде всего, это деньги. Правительство понимает нашу проблему, мы работаем уже давно. То есть я надеюсь, что нам будут выделены средства для возобновления, — сказал председатель ОВА.

Напомним, российские войска ведут обстрелы участков, доступ к которым требуется, чтобы восстановить централизованное водоснабжение качественной воды в Николаеве.

Также во время ракетных обстрелов 28 ноября российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Как сообщалось, из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.