В Николаеве открыли новые Пункты несокрушимости. Там можно погреться, зарядить телефоны и получить дополнительную информацию, если в городе не будет света.
Об этом сообщил мэр Александр Секевич.
Мэр опубликовал обновленный перечень пунктов.
Заводской район:
- Администрация Заводского р-на, ул. Пограничная, 9
- Трамвайное депо, ул. Андреева-Палагнюка, 17
- Лицей №55, ул. Лазурно, 48
- Гимназия №4 им. Молчанова Б.И., ул. Малая Морская, 78
- Гимназия №21, Малая Корениха, ул. Молдавская, 7
- Гимназия №23, Большая Корениха, ул. Гарнизонная, 10
- ОШ №39 имени Ю.И. Макарова, ул. Никольская, 6
- ДУЗ №12, ул. Лазурно, 22
- ДУЗ №118, ул. Белая, 72-я
- Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Заводскому району, ул. Кузнецкая, 83
Ингульский район:
- Администрация Ингульского р-на, просп. Богоявленский, 1
- ГСЧС, ул. Кузнецкая, 201
- Пункт Красного Креста, ДУЗ №47, просп. Мира, 13
- ОШ №45, ул. 4 Продольная, 58
- ДУЗ №47, просп. Мира, тринадцатая
- Муниципальный академический колледж, ул. Маршала Василевского, 55-б
- ДУЗ №71, ул. Чайковского, 16
- Гимназия №30, ул. Апрельская, 50
- Гимназия №11, ул. Китобоев, 3
- ООШ №20, ул. Космонавтов, 70
- Гимназия №27, ул. А.Янаты, 70
- Гимназия №56, ул. Космонавтов, 138-а
- Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Ингульскому району, ул. 12 Продольная, 50-а
Корабельный район:
- Администрация Корабельного района, просп. Богоявленский, 314
- Гимназия №29, ул. Гетьмана Сагайдачного, 124
- ДУЗ №131, ул. Зои Космодемьянской, 12-а
- Лицей №58, просп. Корабелов, 12-г
- Лицей №40, ул. Металлургов, 97/1
- Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Корабельному району, ул. Металлургов, 8/4
Центральный район:
- Администрация Центрального р-на, ул. Инженерная, 1-я
- ГСЧС, ул. Привольная, 136Б
- ОШ №61, ул. О. Матросова, 2
- Классический лицей, пер. Парусный, 3
- ООШ №16, ул. Христо Ботева, 41
- ДУЗ №148, ул. Чкалова, 80
- Гимназия №24, ул. Лесная, 1
- ДОУ №1, ул. Архитектора Старова, 6-г
- ООШ №12, ул. 1 Экипажно, 2
- Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Центральному району, ул. Шевченко, 19-а
Ранее сообщалось, что в «Пунктах несокрушимостей» по всей стране установят терминалы спутниковой связи Starlink.