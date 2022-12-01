В Николаеве открыли новые Пункты несокрушимости. Там можно погреться, зарядить телефоны и получить дополнительную информацию, если в городе не будет света.

Об этом сообщил мэр Александр Секевич.

Мэр опубликовал обновленный перечень пунктов.

Заводской район:

Администрация Заводского р-на, ул. Пограничная, 9

Трамвайное депо, ул. Андреева-Палагнюка, 17

Лицей №55, ул. Лазурно, 48

Гимназия №4 им. Молчанова Б.И., ул. Малая Морская, 78

Гимназия №21, Малая Корениха, ул. Молдавская, 7

Гимназия №23, Большая Корениха, ул. Гарнизонная, 10

ОШ №39 имени Ю.И. Макарова, ул. Никольская, 6

ДУЗ №12, ул. Лазурно, 22

ДУЗ №118, ул. Белая, 72-я

Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Заводскому району, ул. Кузнецкая, 83



Ингульский район:

Администрация Ингульского р-на, просп. Богоявленский, 1

ГСЧС, ул. Кузнецкая, 201

Пункт Красного Креста, ДУЗ №47, просп. Мира, 13

ОШ №45, ул. 4 Продольная, 58

ДУЗ №47, просп. Мира, тринадцатая

Муниципальный академический колледж, ул. Маршала Василевского, 55-б

ДУЗ №71, ул. Чайковского, 16

Гимназия №30, ул. Апрельская, 50

Гимназия №11, ул. Китобоев, 3

ООШ №20, ул. Космонавтов, 70

Гимназия №27, ул. А.Янаты, 70

Гимназия №56, ул. Космонавтов, 138-а

Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Ингульскому району, ул. 12 Продольная, 50-а



Корабельный район:

Администрация Корабельного района, просп. Богоявленский, 314

Гимназия №29, ул. Гетьмана Сагайдачного, 124

ДУЗ №131, ул. Зои Космодемьянской, 12-а

Лицей №58, просп. Корабелов, 12-г

Лицей №40, ул. Металлургов, 97/1

Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Корабельному району, ул. Металлургов, 8/4



Центральный район:

Администрация Центрального р-на, ул. Инженерная, 1-я

ГСЧС, ул. Привольная, 136Б

ОШ №61, ул. О. Матросова, 2

Классический лицей, пер. Парусный, 3

ООШ №16, ул. Христо Ботева, 41

ДУЗ №148, ул. Чкалова, 80

Гимназия №24, ул. Лесная, 1

ДОУ №1, ул. Архитектора Старова, 6-г

ООШ №12, ул. 1 Экипажно, 2

Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи Центральному району, ул. Шевченко, 19-а

Ранее сообщалось, что в «Пунктах несокрушимостей» по всей стране установят терминалы спутниковой связи Starlink.