Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.

Об этом он написал в Телеграмме.

«Сегодня утром в 7:30 возобновляет работу киевское метро», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены.