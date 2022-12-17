Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.
Об этом он написал в Телеграмме.
«Сегодня утром в 7:30 возобновляет работу киевское метро», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.
Об этом он написал в Телеграмме.
«Сегодня утром в 7:30 возобновляет работу киевское метро», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены.