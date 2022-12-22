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За последние недели в Николаев вернулись более 50 тысяч жителей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время визита в Николаевскую область, сообщает пресс- служба ОП.

— Это значит, что в Николаев возвращается жизнь. Понятно, что линия фронта подвинулась, потому и люди едут домой даже в зимний сезон, – заявил Кирилл Тимошенко.

Напомним, из государственного бюджета на следующий год выделят средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.

Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.