За последние недели в Николаев вернулись более 50 тысяч жителей.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время визита в Николаевскую область, сообщает пресс- служба ОП.
— Это значит, что в Николаев возвращается жизнь. Понятно, что линия фронта подвинулась, потому и люди едут домой даже в зимний сезон, – заявил Кирилл Тимошенко.
Напомним, из государственного бюджета на следующий год выделят средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.
Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.
Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За последние недели в Николаев вернулись более 50 тысяч жителей.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время визита в Николаевскую область, сообщает пресс- служба ОП.
— Это значит, что в Николаев возвращается жизнь. Понятно, что линия фронта подвинулась, потому и люди едут домой даже в зимний сезон, – заявил Кирилл Тимошенко.
Напомним, из государственного бюджета на следующий год выделят средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.
Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.
Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.