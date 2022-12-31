Николаевский городской голова Александр Сенкевич опубликовал видеопоздравление по случаю Нового, 2023 года.

Он напомнил самые яркие моменты борьбы за независимость: взрывы, от которых проснулись николаевцы, очереди в военноматы, работу коммунальщиков, которые помогали вытаскивать технику, делать укрепления и убирали последствия атак, постоянную помощь волонтеров.

Александр Сенкевич также отметил, что николаевцы выдержали испытание отсутствием воды.

— Сегодня самым большим испытанием для нас удары по энергетической инфраструктуре, но и с этим мы справимся. Только посмотрите, с какой скоростью наши энергетики после каждой волны атак, — добавил он.

Городской голова отметил, что николаевцы встречают этот Новый год в сверхсложных условиях.

— Не во всех домах есть еще тепло и свет, не все семьи смогли собраться вместе. Но я уверен, что в душе каждого из нас еще больше пылает жажда победы! И мы ее обязательно добудем! Поэтому желаю всем победного Нового года, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, завершилось голосование на сайте проекта «Город Украины. Национальный выбор». Победителем этого года стал Северодонецк, который сейчас временно оккупирован. За него проголосовали 158,3 тысяч раз. Николаев стал пятым