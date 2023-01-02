Городские власти Николаева обещают возобновление водоснабжения в дома горожан в течение 12 часов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
— Друзья, специалисты МКП «Николаевводоканал» уже начинают восстанавливать запас воды в резервуарах. Так что ориентировочно в течение 12 часов вода будет постепенно подаваться в дома, — сообщили в мэрии.
Напомним, утром 2 января «Николаевводоканал» вынужден остановить работу всех насосных станций водопровода.
Как сообщалось, замена «съеденных» солями водопроводных труб в Николаеве обойдется не в один миллиард гривен.
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Городские власти Николаева обещают возобновление водоснабжения в дома горожан в течение 12 часов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
— Друзья, специалисты МКП «Николаевводоканал» уже начинают восстанавливать запас воды в резервуарах. Так что ориентировочно в течение 12 часов вода будет постепенно подаваться в дома, — сообщили в мэрии.
Напомним, утром 2 января «Николаевводоканал» вынужден остановить работу всех насосных станций водопровода.
Как сообщалось, замена «съеденных» солями водопроводных труб в Николаеве обойдется не в один миллиард гривен.