Городские власти Николаева обещают возобновление водоснабжения в дома горожан в течение 12 часов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

— Друзья, специалисты МКП «Николаевводоканал» уже начинают восстанавливать запас воды в резервуарах. Так что ориентировочно в течение 12 часов вода будет постепенно подаваться в дома, — сообщили в мэрии.

Напомним, утром 2 января «Николаевводоканал» вынужден остановить работу всех насосных станций водопровода.

Как сообщалось, замена «съеденных» солями водопроводных труб в Николаеве обойдется не в один миллиард гривен.