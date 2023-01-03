С 14:00 вторника, 3 января, по Николаевской области снова начнут действовать лимиты по потреблению электроэнергии.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

При превышении лимитов область вернется к почасовым графикам отключения электроэнергии.

«До 14 часов 3 января ограничений по Николаевской области не предусмотрено. С 14:00 есть лимиты, при превышении которых возможны повременные отключения. Потребляем электроэнергию ответственно!», — говорится в сообщении.

Напомним, в Снегиревке неизвестные дровосеки 31 декабря уронили дерево на линию электропередачи, оставив город обесточенным.