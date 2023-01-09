В ходе обмена пленными с Россией 8 января Украина вернула 50 военных, среди которых двое бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
Впереди военнослужащих ждет лечение и реабилитация.
«Российский плен — это издевательство, пытки и бесчеловечные условия. Но, уверены, что уже очень скоро вы восстановите свои силы. Сердечно радуемся вместе с семьями и близкими наших воинов. Безгранично благодарим всех тех, кто продолжает вытаскивать защитников и защитниц из российских застенков», — сообщили в 36-й бригаде.
Как сообщалось, в результате обмена военнопленными домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
Напомним, под Новый год, 31 декабря, произошел еще один обширный обмен военнопленными — в Украину вернулись 140 защитников. Тогда домой из плена вернулись 7 морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
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В ходе обмена пленными с Россией 8 января Украина вернула 50 военных, среди которых двое бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
Впереди военнослужащих ждет лечение и реабилитация.
«Российский плен — это издевательство, пытки и бесчеловечные условия. Но, уверены, что уже очень скоро вы восстановите свои силы. Сердечно радуемся вместе с семьями и близкими наших воинов. Безгранично благодарим всех тех, кто продолжает вытаскивать защитников и защитниц из российских застенков», — сообщили в 36-й бригаде.
Как сообщалось, в результате обмена военнопленными домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
Напомним, под Новый год, 31 декабря, произошел еще один обширный обмен военнопленными — в Украину вернулись 140 защитников. Тогда домой из плена вернулись 7 морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.