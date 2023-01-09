В ходе обмена пленными с Россией 8 января Украина вернула 50 военных, среди которых двое бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Впереди военнослужащих ждет лечение и реабилитация.

«Российский плен — это издевательство, пытки и бесчеловечные условия. Но, уверены, что уже очень скоро вы восстановите свои силы. Сердечно радуемся вместе с семьями и близкими наших воинов. Безгранично благодарим всех тех, кто продолжает вытаскивать защитников и защитниц из российских застенков», — сообщили в 36-й бригаде.

Как сообщалось, в результате обмена военнопленными домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.