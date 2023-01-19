В среду, 18 января, благотворительная организация «Ротари клуб Николаев» передала роддому №1 карету скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили «НикВести».

— Николаевские женщины смогут рожать детей, иметь доступ к качественному обслуживанию в роддоме. И это можно будет делать, в частности, с помощью техники, которую наша команда привозит и включает в работу Николаевских больниц, — сказал президент «Ротари клуб Николаев» Артем Ващиленко.

Главный врач учреждения Дарья Герман добавила, что такой автомобиль необходим для оперативного оказания помощи женщинам с серьезными заболеваниями.

— Наш роддом — единственное заведение среди роддомов, которое оказывает в этом году мобильную паллиативную помощь. Мы сопровождаем женщин, имеющих онкопатологию. К ним нужно продвигаться транспортом скорой медицинской помощи и привлекать большее количество специалистов, — отметила директор медучреждения Дарья Герман.

Справка: Ротари Интернешнл — это международная сервисная организация, цель которой — объединить деловых и профессиональных лидеров для предоставления гуманитарных услуг и содействия доброжелательности и миру во всем мире. Это неполитическая и нерелигиозная организация. Членство осуществляется по приглашению и зависит от разных социальных факторов. По всему миру существует более 35 тысяч клубов, которые насчитывают 1,2 миллиона человек, известных как ротарийцы.

Напомним, в Николаеве нацелены восстановить городской травматологический пункт, пострадавший в результате вражеских обстрелов.