Итальянский Университет Карло Каттанео

Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, работающих над проектом послевоенного восстановления Николаева #UN4Mykolaiv.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

LIUC будет сотрудничать с международной архитектурной компанией One Works и будет участвовать в фазе проекта, подразумевающего поддержку реконструкции баз данных и оценку экономического влияния.

Рабочая группа #UN4Mykolaiv координируется Европейской экономической комиссией ООН и объединяет 16 агентств и программ ООН, других международных организаций.

В декабре 2022 года в штаб-квартире One Works был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию Генерального плана Николаева.

Наши партнеры обязались на безвозмездной основе разработать стратегию реконструкции города по пяти тематическим направлениям: транспортная и соединительная инфраструктуры, зеленая и водная система, социальное жилье, промышленное/производственное развитие, культурное наследие.

Ранее сообщалось, что к восстановлению, в частности, созданию перспективного генплана Николаева, присоединились архитектурная компания One Works и Норман Фостер.