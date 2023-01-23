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Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, работающих над проектом послевоенного восстановления Николаева #UN4Mykolaiv.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
LIUC будет сотрудничать с международной архитектурной компанией One Works и будет участвовать в фазе проекта, подразумевающего поддержку реконструкции баз данных и оценку экономического влияния.
Рабочая группа #UN4Mykolaiv координируется Европейской экономической комиссией ООН и объединяет 16 агентств и программ ООН, других международных организаций.
В декабре 2022 года в штаб-квартире One Works был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию Генерального плана Николаева.
Наши партнеры обязались на безвозмездной основе разработать стратегию реконструкции города по пяти тематическим направлениям: транспортная и соединительная инфраструктуры, зеленая и водная система, социальное жилье, промышленное/производственное развитие, культурное наследие.
Ранее сообщалось, что к восстановлению, в частности, созданию перспективного генплана Николаева, присоединились архитектурная компания One Works и Норман Фостер.
Напомним, что в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что новый Генплан города должен включать стратегическое направление развития города.
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Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, работающих над проектом послевоенного восстановления Николаева #UN4Mykolaiv.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
LIUC будет сотрудничать с международной архитектурной компанией One Works и будет участвовать в фазе проекта, подразумевающего поддержку реконструкции баз данных и оценку экономического влияния.
Рабочая группа #UN4Mykolaiv координируется Европейской экономической комиссией ООН и объединяет 16 агентств и программ ООН, других международных организаций.
В декабре 2022 года в штаб-квартире One Works был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию Генерального плана Николаева.
Наши партнеры обязались на безвозмездной основе разработать стратегию реконструкции города по пяти тематическим направлениям: транспортная и соединительная инфраструктуры, зеленая и водная система, социальное жилье, промышленное/производственное развитие, культурное наследие.
Ранее сообщалось, что к восстановлению, в частности, созданию перспективного генплана Николаева, присоединились архитектурная компания One Works и Норман Фостер.
Напомним, что в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что новый Генплан города должен включать стратегическое направление развития города.