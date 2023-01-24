Из-за ухудшения погодных условий на трассе «Одесса – Николаев» начиная с ночи 25 января ожидается гололедица.

В Службе автомобильных дорог Одесской области просят водителей не выезжать без необходимости, а при планировании маршрутов проверяйте состояние своего автомобиля и учитывайте погодные условия.

— Во время движения по проезжей части, соблюдайте безопасную дистанцию и интервал, – добавили там.

Напомним, на освобожденных от оккупантов территориях Николаевской области продолжают восстанавливать дороги . Сейчас дорожные работники обустраивают три участка автомобильной дороги Р-81 Казанка - Снегиревка - P-47.