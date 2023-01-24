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От одного из коммунальных предприятий Николаевского района требуют заплатить около 200 тысяч гривен в связи с загрязнением реки Южный Буг.
Исковое заявление в Хозяйственный суд направила Николаевская окружная прокуратура.
По данным прокуроров, одно из коммунальных предприятий причинило вред природной среде. Проверка Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа установила нарушение природоохранного законодательства.
— Зафиксирован сброс с обратными водами загрязняющих веществ с превышением установленных нормативов предельно допустимых сбросов в реку Южный Буг. Размер ущерба, причиненного государству в результате нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, составляет почти 200 тысяч гривен, — говорится в сообщении.
По состоянию на 24 января идет рассмотрение дела в суде.
Напомним, что Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.
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От одного из коммунальных предприятий Николаевского района требуют заплатить около 200 тысяч гривен в связи с загрязнением реки Южный Буг.
Исковое заявление в Хозяйственный суд направила Николаевская окружная прокуратура.
По данным прокуроров, одно из коммунальных предприятий причинило вред природной среде. Проверка Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа установила нарушение природоохранного законодательства.
— Зафиксирован сброс с обратными водами загрязняющих веществ с превышением установленных нормативов предельно допустимых сбросов в реку Южный Буг. Размер ущерба, причиненного государству в результате нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, составляет почти 200 тысяч гривен, — говорится в сообщении.
По состоянию на 24 января идет рассмотрение дела в суде.
Напомним, что Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.