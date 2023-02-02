Заминированная территория — это одна из самых больших проблем на сегодняшний день в Николаевской области. В общей сложности около 20% территории региона нуждаются в обследовании и разминировании.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Это одна из самых больших проблем. Общая площадь, которая требует обследования и разминирования, — это примерно 270 тысяч гектаров. Это около 10% нашей области. ГСЧС отработало 7 тысяч вызовов и разминировало 14 тысяч взрывоопасных предметов. А еще есть статистика в полиции, работающей со зданиями, а также военные. Ситуация небезопасна, и это основная проблема. Потому что взорвавшийся минер или гражданские лица поступают, к сожалению, очень часто, - сказал Виталий Ким.

Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.

Ранее глава ОВА Виталий Ким сообщал, что главная опасность деоккупированных территорий Николаевской области состоит в их заминированности. Для того чтобы их полностью разминировать может уйти не один десяток лет.

Напомним, освобожденные территории бывшего Снегиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.