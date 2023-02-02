2 февраля состоялась дружеская встреча волонтеров ОО «300 николаевцев» с детьми, родителями и коллективом специализированной школы интернат №3.
Об этом сообщается на странице организации «300 николаевцев» в Фейсбуке.
«Дети запоминают не слова – они запоминают поступки. Наша организация, еще до войны, взяла под защиту детей школы от угрозы ее ликвидации. Совместными усилиями нашей организации, детей, родителей, коллектива школы нам вместе удалось отстоять школу от закрытия», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее волонтеры ОО «300 николаевцев» помогли жителям Херсонщины стройнаборами и ОSB-плитами.
Также волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь : полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.
2 февраля состоялась дружеская встреча волонтеров ОО «300 николаевцев» с детьми, родителями и коллективом специализированной школы интернат №3.
Об этом сообщается на странице организации «300 николаевцев» в Фейсбуке.
«Дети запоминают не слова – они запоминают поступки. Наша организация, еще до войны, взяла под защиту детей школы от угрозы ее ликвидации. Совместными усилиями нашей организации, детей, родителей, коллектива школы нам вместе удалось отстоять школу от закрытия», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее волонтеры ОО «300 николаевцев» помогли жителям Херсонщины стройнаборами и ОSB-плитами.
Также волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь : полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.