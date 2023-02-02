2 февраля состоялась дружеская встреча волонтеров ОО «300 николаевцев» с детьми, родителями и коллективом специализированной школы интернат №3.

Об этом сообщается на странице организации «300 николаевцев» в Фейсбуке.

«Дети запоминают не слова – они запоминают поступки. Наша организация, еще до войны, взяла под защиту детей школы от угрозы ее ликвидации. Совместными усилиями нашей организации, детей, родителей, коллектива школы нам вместе удалось отстоять школу от закрытия», - говорится в сообщении.