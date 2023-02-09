В Николаевской области вернули электроснабжение в села Новокиевка, Шмидтово, Знаменка, Богородицкое.

Об этом сообщает АО «Николаевоблэнерго».

«Новокиевка, Шмидтово, Знаменка, Богородицкое — с возвращением на «светлую сторону»! За последние сутки мы вернули электроснабжение этим 4 населенным пунктам. Продолжение следует», — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области с начала ноября возобновили электроснабжение почти 84,7% потребителей, которые выживали под обстрелами без электричества более восьми месяцев.